【午前】9時39分、官邸。45分、鈴木俊一財務相、木原誠二官房副長官、財務省の茶谷栄治事務次官、青木孝徳主税局長。11時10分、木原官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の船越健裕外務審議官、金井正彰国際文化交流審議官、鯰博行アジア大洋州局長、中村亮南部アジア部長、保坂伸経済産業審議官、芹沢清防衛審議官。

【午後】0時4分、加藤勝信厚生労働相、浜田靖一防衛相、谷公一防災担当相と昼食。1時13分、自民党本部。16分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。2時、国会。2分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。茂木自民党幹事長、石井啓一公明党幹事長同席。18分、茂木自民党幹事長。33分、官邸。3時24分、同党の党改革実行本部の茂木敏充本部長、上川陽子座長から報告書受け取り。50分、鈴木財務相、野村哲郎農相、松野博一、木原、磯崎仁彦正副官房長官、武井俊輔外務副大臣、小島敏文復興副大臣、市川恵一官房副長官補、四方敬之内閣広報官、新川浩嗣財務省主計局長、水野政義農林水産省輸出・国際局長、森健水産庁長官、経産省の飯田祐二事務次官、片岡宏一郎福島復興推進グループ長。4時25分、秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官。37分、原内閣情報官。7時15分、報道各社のインタビュー。22分、公邸。



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