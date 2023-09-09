ソ７―２楽（９日）　ソフトバンク、七回に逆転

2023年9月9日 17時40分 （共同通信）
　７回、勝ち越し打を放ちガッツポーズするソフトバンク・柳町＝ペイペイドーム

　７回、勝ち越し打を放ちガッツポーズするソフトバンク・柳町＝ペイペイドーム

　ソフトバンクが逆転勝ち。０―２の七回に今宮の２点二塁打で追い付き、柳町の適時打で勝ち越し。さらに２点を加え、一挙５得点した。３番手甲斐野が２勝目。楽天は田中将が終盤につかまり９敗目で、チームの連勝も３で止まった。

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