日２―７西（９日）　西武が４連勝

2023年9月9日 18時09分 （共同通信）
　３回、３ランを放ちナインに迎えられる西武・中村＝エスコンフィールド

　３回、３ランを放ちナインに迎えられる西武・中村＝エスコンフィールド

　西武が４連勝。２年連続の日本ハム戦勝ち越しを決めた。三回に古賀のソロ、中村の３ランなど５安打を集めて一挙５点を先制。七回は源田、八回は佐藤龍が適時打を放った。隅田が６回１失点で８勝目。日本ハムは４連敗。

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