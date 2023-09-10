ロ０―２オ（１０日）　宮城８回無失点で１０勝目

2023年9月10日 19時51分 （共同通信）
　ロッテ戦に先発したオリックス・宮城＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテ戦に先発したオリックス・宮城＝ＺＯＺＯマリン

　オリックスの宮城が８回１安打無失点で３年連続の１０勝に到達した。一回に森の左前打で先制し、七回に代打西野の適時打で加点。優勝へのマジックナンバーは１０となった。ロッテは４連敗。佐々木朗は３回１失点で３敗目を喫した。

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