オリックスの宮城が８回１安打無失点で３年連続の１０勝に到達した。一回に森の左前打で先制し、七回に代打西野の適時打で加点。優勝へのマジックナンバーは１０となった。ロッテは４連敗。佐々木朗は３回１失点で３敗目を喫した。

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