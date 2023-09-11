島根原発２号機、再稼働へ　来年８月に、中国電力

2023年9月11日 14時06分 （共同通信）
　中国電力島根原発２号機＝２０２１年、松江市

　中国電力島根原発２号機＝２０２１年、松江市

　中国電力は１１日、島根原発２号機（松江市）を２０２４年８月に再稼働すると発表した。中国電によると、同月に原子炉を起動し、翌月に営業運転を再開する予定。
　島根原発は全国で唯一、県庁所在地に立地し、２１年９月に再稼働の前提となる原子力規制委員会の審査に合格した。

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