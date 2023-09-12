女子ゴルフの１１日付世界ランキングが発表され、畑岡奈紗は１８位で変わらなかった。古江彩佳は一つ上げて２０位となり、山下美夢有は２２位、笹生優花は２４位。

１位に殷若寧（中国）が浮上。リリア・ブが２位に後退し、ネリー・コルダ（ともに米国）は３位で変動はなかった。（共同）



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