畑岡１８位、殷若寧が１位　女子ゴルフ世界ランキング

2023年9月12日 05時18分 （共同通信）
　畑岡奈紗＝１１日、ケンウッドＣＣ（共同）

　畑岡奈紗＝１１日、ケンウッドＣＣ（共同）

　女子ゴルフの１１日付世界ランキングが発表され、畑岡奈紗は１８位で変わらなかった。古江彩佳は一つ上げて２０位となり、山下美夢有は２２位、笹生優花は２４位。
　１位に殷若寧（中国）が浮上。リリア・ブが２位に後退し、ネリー・コルダ（ともに米国）は３位で変動はなかった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧