第２次岸田再改造内閣が１３日、発足した。こども政策担当相に衆院当選３回の加藤鮎子氏（４４）を起用。松野博一官房長官（６１）、マイナンバー問題の対応に当たる河野太郎デジタル相（６０）らは留任した。河野氏は新たにデジタル行財政改革担当相を兼務する。１９閣僚のうち初入閣は１１人、留任は６人、再入閣２人だった。

女性閣僚は改造前から３人増え、過去最多だった小泉内閣、第２次安倍改造内閣に並ぶ５人となった。

初入閣は加藤氏のほか、鈴木淳司総務相（６５）、小泉龍司法相（７０）、盛山正仁文部科学相（６９）、武見敬三厚生労働相（７１）、宮下一郎農相（６５）、伊藤信太郎環境相（７０）、木原稔防衛相（５４）、土屋品子復興相（７１）、松村祥史国家公安委員長（５９）、自見英子地方創生担当相（４７）。

西村康稔経済産業相（６０）は留任した。鈴木俊一財務相（７０）、高市早苗経済安全保障担当相（６２）、公明党の斉藤鉄夫国土交通相（７１）も続投する。

上川陽子外相（７０）、新藤義孝経済再生担当相（６５）は再入閣した。



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