【午前】9時30分、自民党本部。31分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。38分、小渕優子氏ら党新役員呼び込み。10時1分、党臨時総務会。14分、党役員と記念撮影。18分、同党の関口昌一参院議員会長、世耕弘成参院幹事長。34分、党役員会。55分、官邸。11時32分、臨時閣議。50分、退任閣僚のあいさつ。

【午後】0時15分、村井英樹同党衆院議員。19分、森屋宏同党参院議員。42分、村田隆内閣危機管理監、市川恵一、鈴木敦夫両官房副長官補、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長。1時1分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。松野博一官房長官、茂木自民党幹事長、石井啓一公明党幹事長同席。15分、組閣本部設置。24分、新閣僚の呼び込み。54分、麻生自民党副総裁。59分、石原宏高同党衆院議員。2時5分、小里泰弘同党衆院議員。4時30分、皇居。内奏、閣僚認証式。6時28分、官邸。7時1分、記者会見。8時、各閣僚に補職辞令交付。18分、初閣議。37分、閣僚と記念撮影。45分、石原、小里両氏に首相補佐官の辞令交付。記念撮影。9時10分、公邸。



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