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バイデン米大統領の次男起訴 薬物使用を隠して銃を購入 2024年大統領選に痛手
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9月15日
リビア洪水死者、１万１千人超に ２万人不明、犠牲者増加も
【カイロ共同】国家分裂状態のリビアで発生した大洪水で、リビア赤新月社は１４日、死者が１万１千人を超え...
中国公船４隻、領海侵入 沖縄・尖閣諸島周辺
中国海警局の船４隻が１５日、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に侵入した。首相官邸は侵入を受け、危機管理セン...
ロシア、英偵察機にミサイル発射 昨年９月、ＢＢＣ「撃墜の意図」
【ロンドン共同】英ＢＢＣ放送は１５日までに、黒海上空で昨年９月、飛行中だった英軍の有人偵察機にロシア...
英仏独がイラン制裁継続へ 核合意「守られていない」
【ロンドン共同】イランの核開発制限を巡る核合意の当事国である英国、フランス、ドイツは１４日、イランが...
韓国、日本の取り組みに「期待」 長崎市・端島の世界遺産で
【ソウル共同】国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員会が長崎市の端島（通称・軍艦島）を含む文化...