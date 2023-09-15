中国、国連総会に副主席　米との接触注目

2023年9月15日 17時17分 （共同通信）
　【北京共同】中国外務省は１５日、韓正国家副主席が１８～２３日に米ニューヨークで国連総会に出席すると発表した。
　中国と米国は１１月に米サンフランシスコで開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、米中首脳会談を模索しているとされ、韓氏が米側と接触するかどうか注目される。

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