オリックス３年連続ＣＳ進出決定　リーグ３連覇へマジック５

2023年9月17日 17時07分 （共同通信）
　楽天に勝利し、タッチを交わすオリックス・杉本（左から３人目）ら＝京セラドーム

　楽天に勝利し、タッチを交わすオリックス・杉本（左から３人目）ら＝京セラドーム

　プロ野球パ・リーグは１７日、首位オリックスが楽天に勝ち、２位ロッテが西武に敗れたため、リーグ３連覇へのマジックナンバーは二つ減って「５」となった。今季の３位以内が確定し、３年連続５度目のクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出を決めた。
　今年のＣＳは、両リーグともにファーストステージ（３試合制）が１０月１４日に、ファイナルステージ（６試合制）は同１８日に始まる。

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