オ６―４楽（１７日）　オリ競り勝つ、マジック５

2023年9月17日 17時07分 （共同通信）
　８回オリックス１死二塁、杉本が左中間に勝ち越しの適時三塁打を放つ＝京セラドーム

　８回オリックス１死二塁、杉本が左中間に勝ち越しの適時三塁打を放つ＝京セラドーム

　オリックスが競り勝ってクライマックスシリーズ進出を決め、優勝へのマジックナンバーを５とした。４―４の八回に杉本の三塁打で勝ち越し、さらに１点を加えた。２番手宇田川が４勝目。楽天は追い付いた直後に宋家豪が崩れた。

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