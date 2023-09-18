ＤｅＮＡが競り勝った。六回に牧の適時打で先制。七回に追い付かれたが、延長十回に牧の２点三塁打で勝ち越した。５番手の伊勢が３勝目、森原が１５セーブ目を挙げた。阪神は６番手の石井が崩れた。十回の反撃も及ばなかった。

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