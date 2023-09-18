西１―２ロ（１８日）　ロッテ、西武戦勝ち越し

2023年9月18日 18時42分 （共同通信）
　１１回に登板し、１回無失点で２勝目を挙げたロッテ・横山＝ベルーナドーム

　１１回に登板し、１回無失点で２勝目を挙げたロッテ・横山＝ベルーナドーム

　ロッテが延長戦を制し、西武戦の３年連続勝ち越しを決めた。０―１の九回に安田の適時打で追い付き、十二回２死三塁から暴投で勝ち越した。横山が２勝目、沢村が３セーブ目。西武は高橋の好投を生かせなかった。

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