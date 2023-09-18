中８―７広（１８日）　カリステがサヨナラ打

2023年9月18日 19時34分 （共同通信）
　１１回中日無死満塁、カリステが右前にサヨナラ打を放つ＝バンテリンドーム

　１１回中日無死満塁、カリステが右前にサヨナラ打を放つ＝バンテリンドーム

　中日がサヨナラ勝ち。６―７の九回にビシエドのソロで追い付き、延長十一回無死満塁からカリステの右前打で試合を決めた。８番手の勝野が５勝目を挙げた。今季初登板の根尾は６回２／３を４失点。広島は投手陣が踏ん張れなかった。

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