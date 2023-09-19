ディバースら週間ＭＶＰ　米大リーグ

2023年9月19日 08時26分 （共同通信）
　１７日のブルージェイズ戦でヒットを放つレッドソックスのラファエル・ディバース＝トロント（ゲッティ＝共同）

　１７日のブルージェイズ戦でヒットを放つレッドソックスのラファエル・ディバース＝トロント（ゲッティ＝共同）

　米大リーグ機構は１８日、週間ＭＶＰ（１１～１７日）を発表し、ア・リーグはレッドソックスの内野手ディバース、ナ・リーグはパドレスの外野手ソトが選ばれた。ディバースは打率４割、４本塁打、５打点をマーク。ソトは打率４割５分８厘、４本塁打、１３打点を記録した。（共同）

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