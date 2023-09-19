藤浪は１／３回を３失点　大リーグ、吉田は欠場

2023年9月19日 12時47分 （共同通信）
　アストロズ戦の６回途中、ハイド監督（左）にボールを手渡し降板するオリオールズ・藤浪＝ヒューストン（共同）

　アストロズ戦の６回途中、ハイド監督（左）にボールを手渡し降板するオリオールズ・藤浪＝ヒューストン（共同）

　【アーリントン共同】米大リーグは１８日、各地で行われ、オリオールズの藤浪はアストロズ戦で３―１の六回に登板し、１／３回を投げ３安打３失点で勝敗は付かなかった。チームは８―７で勝った。
　レッドソックスの吉田はアーリントンでのレンジャーズ戦を欠場した。チームは４―２で勝ち、連敗を４で止めた。カブスの鈴木は試合がなかった。

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