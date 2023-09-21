公明党の山口那津男代表

公明党の山口那津男代表は２１日、衆院解散を巡り、岸田文雄首相の判断に支障が出ないよう環境整備に努める考えを示した。東京都内で開かれた日本商工会議所の会合で「１０月で衆院議員任期の折り返しを迎える。以降は首相の判断に曇りが出ないよう、与党として対応していく」と述べた。解散時期について「首相の専権事項だ。いつすべきだとか、いつすべきでないということは言わない」とも語った。

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