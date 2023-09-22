ＪＲ西日本は２２日、来年３月１６日に金沢―敦賀で開業する北陸新幹線の料金を発表した。新幹線と在来線特急を乗り継いで金沢―大阪を乗車した場合、運賃と指定席の特急料金の合計は９４１０円になる。現在、同じ条件で特急「サンダーバード」を利用すれば７７９０円で、１６２０円高くなる。

敦賀駅で乗り継ぐ場合は、新幹線と在来線特急それぞれに割引が適用される。



関連キーワード 経済