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日本の「１５」、安さ世界２位 ｉＰｈｏｎｅ、円換算で比較
米アップルが発売した新型ｉＰｈｏｎｅ「１５」シリーズの通常モデルの日本価格は、３８の国・地域の現地価...
9月22日
賃上げ率「ぜひ４％超えたい」 経団連十倉会長、２４年春闘へ
経団連の十倉雅和会長は２２日、仙台市で開かれた東北地方経済懇談会の冒頭あいさつで、２０２４年春闘での...
電気料金値下げ「慎重に見極め」 関西電力社長、原発再稼働で
関西電力の森望社長は２２日に大阪市で開いた記者会見で、高浜原発１、２号機（福井県高浜町）の再稼働に伴...
政策変更へ賃上げ最重視、日銀 マイナス金利解除も検討
日銀は２２日の金融政策決定会合で、金利を極めて低い水準に抑える現行の大規模な金融緩和策の維持を決めた...
８月、スーパー売上高は３％増 ６カ月連続プラス
日本チェーンストア協会が２２日発表した８月の全国スーパー売上高は、既存店ベースで前年同月比３・４％増...
東証続落、終値は３万２４０２円 米国株全面安の流れ影響
２２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は４日続落した。前日の米国株式市場がほぼ全面安の展開と...