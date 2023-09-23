静岡県伊東市議選（定数20）は24日、投開票される。立候補しているのは30人で、現職16人、元職1人、新人13人、党派別では自民6人、公明3人、共産2人、維新1人、れいわ1人、無所属17人。投票所は市内24カ所で午前7時から午後8時まで。16日現在の選挙人名簿登録者数は5万8689人。

◆伊東市議選立候補者（定数20…30）＝届け出順

犬飼このり 52 党市政策委員 れ元

浦上健司 51 大学研究員 無新

杉本憲也 41 特定行政書士 無現

大川勝弘 42 介護施設役員 自現

重岡秀子 73 （元）小学教諭 共現

佐々木昌一 45 ウェブ開発 無新

河島紀美恵 57 改修業事務 無新

長沢正 62 党支部長 公現

中島弘道 63 民宿経営 自現

田久保真紀 53 飲食店経営 無現

井戸清司 57 市監査委員 自現

竹本力哉 63 党市副支部長 公新

四宮和彦 61 職業訓練講師 無現

鈴木絢子 45 水産会社社員 無現

杉本一彦 58 （元）飲食業 維現

佐藤周 51 建設会社代表 自現

片桐基至 42 社団法人代表 無新

梅原大我 25 貸切宿経営 無新

浅田良弘 63 会社役員 無現

大川尚孝 57 塾講師 無新

篠原峰子 53 会社員 公現

石島茂雄 64 ジム経営 無現

大宮康平 30 陸上ク指導者 無新

虫明弘雄 47 宿泊業 無新

伊藤広光 75 党市部長 共新

青山茂樹 45 設計所代表 無新

宮崎雅薫 67 珠算塾経営 自現

青木敬博 52 広告会社社長 自現

古川勇貴 50 自営業 無新

村上祥平 38 （元）衆院秘書 無新



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