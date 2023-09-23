首相、木原氏と休日面会　経済対策協議か

2023年9月23日 16時37分 （共同通信）
　岸田首相（右）の隣に座る木原官房副長官（当時）＝８月、ワシントン近郊（共同）

　岸田首相（右）の隣に座る木原官房副長官（当時）＝８月、ワシントン近郊（共同）

　岸田文雄首相は２３日、自民党の木原誠二幹事長代理と公邸で面会した。週明けに表明する見通しの新たな経済対策の柱について協議したとみられる。木原氏は政調会長特別補佐も兼務しており、首相の意向を党内議論に反映させる狙いがありそうだ。
　首相の最側近である木原氏は１３日の内閣改造まで官房副長官を務め、政権の政策立案に深く関与してきた。１９日にも官邸で首相と面会している。

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