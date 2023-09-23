岸田首相（右）の隣に座る木原官房副長官（当時）＝８月、ワシントン近郊（共同）
関連キーワード
政府、訪日客回復へ電子ビザ促進 オンラインで完結
政府は訪日外国人観光客向けのビザの電子化を促進する方針だ。申請のために現地の日本大使館や総領事館に出...
9月23日
石破氏、財源示さず解散「邪道」 防衛費巡り
自民党の石破茂元幹事長は２３日のＢＳテレ東番組で、与野党で取り沙汰される年内の衆院解散論を巡り、防衛...
岸田首相の一日 9月22日（金）
（21日）＝現地時間
【午前】国連本部で「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」推進に...
日米比外相、中国の航行妨害非難 東・南シナ海での覇権主義抑止へ
【ニューヨーク共同】日本と米国、フィリピンの３カ国外相は２２日、国連総会が開かれているニューヨークで...
補正予算案で「15兆～20兆円」本当に必要？ 「規模ありきではない」と言うけど…
岸田文雄首相が10月中に経済対策を取りまとめる方針を示す中、裏付けとなる補正予算案に関して、与党内か...
クアッド、来年日本で外相会合 日米豪印、現状変更に反対
【ニューヨーク共同】上川陽子外相は２２日（日本時間同）、米ニューヨークで日本、米国、オーストラリア、...
9月22日