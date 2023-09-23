ヤ３―９神（２３日）　大竹が１２勝目

2023年9月23日 21時24分 （共同通信）
　ヤクルト戦に先発した阪神・大竹＝神宮

　ヤクルト戦に先発した阪神・大竹＝神宮

　阪神が大勝。一回に中野の適時二塁打、ノイジーの２ランなどで４点を先制。三回は大山の２点適時打などで３点を追加。四、八回にも加点した。大竹は８回５安打３失点で１２勝目。ヤクルトは投手陣が崩れて８０敗目。

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