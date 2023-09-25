日１―９楽（２５日）　楽天３位浮上、九回に一挙８得点

2023年9月25日 22時37分 （共同通信）
　９回楽天１死満塁、代打銀次が左前に勝ち越し打を放つ＝エスコンフィールド

　９回楽天１死満塁、代打銀次が左前に勝ち越し打を放つ＝エスコンフィールド

　楽天が終盤の集中打で３連勝し３位に浮上した。１―１の九回に代打銀次の適時打や鈴木大の３点三塁打などで一挙８点を奪った。２番手の渡辺翔がチームトップに並ぶ８勝目を挙げた。日本ハムは伊藤が九回に力尽きた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧