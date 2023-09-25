楽天が終盤の集中打で３連勝し３位に浮上した。１―１の九回に代打銀次の適時打や鈴木大の３点三塁打などで一挙８点を奪った。２番手の渡辺翔がチームトップに並ぶ８勝目を挙げた。日本ハムは伊藤が九回に力尽きた。

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