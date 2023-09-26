海水は検出下限値未満　原発処理水トリチウム分析

2023年9月26日 18時30分 （共同通信）
　東京電力は２６日、福島第１原発周辺で２５日に採取した海水に含まれる放射性物質トリチウムの濃度を分析した結果、検出できる下限値未満だったと発表した。原発から半径３キロ以内の１０カ所で採取した海水を分析した。
　第１原発では８月２４日に処理水の海洋放出を始め、初回分が９月１１日に完了した。

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