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「敦賀行き新幹線」営業用車両W7系の走行試験 夜明けとともに北陸を駆け抜ける
来年3月16日に開業する北陸新幹線金沢―敦賀間で「かがやき」などに使われるJR西日本の営業用車両「W...
9月26日
「自分の体の自己決定権への不当な介入」 性同一性障害特例法巡り当事者らが会見 27日に最高裁弁論、年内にも判断
戸籍上の性別を変更する際、生殖機能を失わせる手術を要件とする性同一性障害特例法の規定の撤廃を求めて、...
４歳女児傷害致死罪で起訴 母交際相手の男、奈良地検
奈良県橿原市で６月、田川星華ちゃん＝当時（４）＝が母親（２８）の交際相手から暴行を受け、死亡したとさ...
ブロック塀が崩れ男児骨折、福井 鯖江市立小に通学途中
２６日午前７時半ごろ、福井県鯖江市舟津町の住宅のブロック塀が崩れ、通学途中だった同市立惜陰小６年の男...
早期治療で「救命の可能性」 コロナワクチン接種後、女性死亡
愛知県愛西市で昨年１１月、新型コロナウイルスワクチン集団接種を受けた女性が死亡したのは医療事故に当た...
元運転手に禁錮２年６月、静岡 乗客１人死亡の観光バス横転事故
静岡県小山町の県道で２２年１０月、観光バスが横転し乗客１人が死亡、２８人が重軽傷を負った事故で、自動...