【午前】７時２８分、東京・内幸町の帝国ホテル。フランス料理店「レ セゾン」で経済財政諮問会議の十倉雅和、新浪剛史、柳川範之各民間議員らと朝食会。新藤義孝経済再生担当相、田和宏内閣府事務次官同席。９時１９分、官邸。１０時４分、閣議。２０分、復興推進会議。３５分、インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議。５５分、野田聖子自民党情報通信戦略調査会長から放送制度に関する提言書受け取り。

【午後】０時１分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。１時１７分、自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官。４時、加藤鮎子こども政策担当相、新藤経済再生担当相、村井英樹官房副長官、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、鹿沼均厚生労働省政策統括官、こども家庭庁の渡辺由美子長官、藤原朋子成育局長。１８分、加藤こども政策担当相、村井官房副長官、こども家庭庁の渡辺長官、藤原成育局長。３７分、武見敬三厚労相、新藤経済再生担当相、村井、森屋宏両官房副長官、内閣感染症危機管理統括庁の栗生俊一内閣感染症危機管理監、藤井健志内閣感染症危機管理監補、迫井正深内閣感染症危機管理対策官、中村博治感染症危機管理統括審議官。５時４分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。１８分、原内閣情報官。５３分、報道各社のインタビュー。６時４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「オーチャード」で「プライムニュースの集い」に出席し、あいさつ。２２分、公邸。



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