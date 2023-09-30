ヤ２―４Ｄ（３０日）　ＤｅＮＡが競り勝つ

2023年9月30日 21時42分 （共同通信）
　９回ＤｅＮＡ１死二塁、ソトが中越えに勝ち越し２ランを放つ＝神宮

　９回ＤｅＮＡ１死二塁、ソトが中越えに勝ち越し２ランを放つ＝神宮

　ＤｅＮＡが競り勝った。０―２の七回に山本の適時打などで追い付き、九回にソトの２ランで勝ち越した。七回途中から１回２／３を無失点と好救援した上茶谷が５勝目を挙げた。ヤクルトは救援陣が打たれ、最下位に転落した。

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