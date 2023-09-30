ＤｅＮＡが競り勝った。０―２の七回に山本の適時打などで追い付き、九回にソトの２ランで勝ち越した。七回途中から１回２／３を無失点と好救援した上茶谷が５勝目を挙げた。ヤクルトは救援陣が打たれ、最下位に転落した。

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