岸田首相の一日 10月5日（木）
2023年10月6日 08時02分
【午前】9時52分、東京・西新宿の京王プラザホテル。宴会場「コンコードボールルーム」で連合定期大会に出席し、あいさつ。10時31分、官邸。11時28分、木原誠二自民党幹事長代理。
【午後】0時1分、鈴木淳司総務相、盛山正仁文部科学相、伊藤信太郎環境相と昼食。1時、戸倉三郎最高裁長官。2時半、東京都墨田区のゴム製品メーカー「森清化工」。視察。矢田稚子首相補佐官同行。従業員らと車座で意見交換。3時30分、報道各社のインタビュー。4時21分、官邸。40分、森田敏夫日本証券業協会会長ら。5時、斉藤鉄夫国土交通相、村井英樹官房副長官、矢田首相補佐官、藤井健志官房副長官補、宮浦浩司農林水産省総括審議官、南亮経済産業省総括審議官、鶴田浩久国交省物流・自動車局長。20分、河野太郎デジタル行財政改革担当相、村井、栗生俊一両官房副長官、藤井官房副長官補、内閣官房デジタル行財政改革準備室の阪田渉室長、小川康則審議官。36分、河野デジタル行財政改革担当相。6時26分、東京・元赤坂の迎賓館。「花鳥の間」で米ブラックロック主催の投資家らとの意見交換会に出席し、あいさつ。7時51分、公邸。8時21分、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談。
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