【午前】８時５５分、官邸。９時２１分、小渕優子自民党選対委員長。１０時２分、閣議。１４分、物流の革新に関する関係閣僚会議。５１分、鈴木淳司総務相、武見敬三厚生労働相、河野太郎デジタル相、松野博一、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の二宮清治デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長、総務省の内藤尚志事務次官、山野謙自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。１１時７分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。２３分、原内閣情報官。３１分、太田直樹日本税理士会連合会会長。５２分、藤井、市川恵一両官房副長官補、内閣府の飯田陽一政策統括官、渡辺昇治科学技術・イノベーション推進事務局統括官、吉田博史総務審議官、外務省の小野啓一外務審議官、片平聡経済局長。

【午後】０時３６分、西村康稔経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、松野、村井、森屋、栗生正副官房長官、自見英子万博担当相、高村正大外務政務官、森昌文首相補佐官、藤井、市川両官房副長官補、片平外務省経済局長、経産省の飯田祐二事務次官、茂木正商務・サービス審議官、塩見英之国交省不動産・建設経済局長。２時４２分、高市早苗経済安全保障担当相、秋葉国家安全保障局長。５０分、高市経済安全保障担当相。３時１６分、マイナンバー情報総点検本部。３１分、新藤義孝経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官。４時３３分、海外投資家とのラウンドテーブル。鈴木俊一金融担当相同席。５時２６分、古屋圭司自民党憲法改正実現本部長。６時２９分、報道各社のインタビュー。３８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「ＬＡＰＩＳ」で盛山正仁文部科学相と会食。



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