ＡＳチームの日本は「銀」　杭州アジア大会最終日

2023年10月8日 12時41分 （共同通信）
　チームＦＲ　演技する日本＝杭州（共同）

　チームＦＲ　演技する日本＝杭州（共同）

　【杭州共同】杭州アジア大会最終日の８日、アーティスティックスイミング（ＡＳ）のチーム・フリールーティン（ＦＲ）で日本は３２９・２３９７点の２位となり、アクロバティックルーティン（ＡＲ）、テクニカルルーティン（ＴＲ）との合計８３１・２５３５点で銀メダルだった。中国が８６８・９６７６点で優勝した。

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