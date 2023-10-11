【午前】8時31分、公邸で木原誠二自民党幹事長代理。9時1分、森屋宏官房副長官。35分、官邸。10時2分、閣議。12分、西村康稔経済産業相、伊藤信太郎環境相、新井ゆたか消費者庁長官、横山紳農林水産事務次官、畠山陽二郎経産省産業技術環境局長、長橋和久国土交通省総合政策局長。11時20分、岡田潤一郎日本土地家屋調査士会連合会会長、椎名勤全国土地家屋調査士政治連盟会長。39分、宮下一郎農相、伊藤環境相、大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長、青山豊久林野庁長官、神ノ田昌博環境省環境保健部長。

【午後】0時1分、武見敬三厚労相、木原稔防衛相と昼食。1時8分、自民党本部。31分、森山裕同党総務会長。2時2分、官邸。57分、公邸。3時、月刊誌「WiLL」掲載用にジャーナリストの桜井よしこ氏と対談。4時9分、官邸。27分、民間放送全国大会向けビデオメッセージ収録。41分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。57分、原内閣情報官。5時16分、全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ優勝チーム「世田谷西リトルシニア」の表敬。室伏広治スポーツ庁長官同席。38分、経済財政諮問会議。6時43分、インドネシアのプアン国会議長の表敬。7時45分、公邸。



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