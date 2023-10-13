イングランド、ＦＢスミスら先発　ラグビー、フィジーとの準々決勝

2023年10月13日 22時29分 （共同通信）
　トライに喜ぶイングランドの選手たち＝７日、リール（ＡＰ＝共同）

　トライに喜ぶイングランドの選手たち＝７日、リール（ＡＰ＝共同）

　ラグビーのワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会のイングランド代表は１３日、フィジーと１５日（日本時間１６日）に戦う準々決勝の登録メンバーを発表し、ＦＢスミスやＳＯファレル主将が先発に名を連ねた。
　イングランドは日本と同じ１次リーグＤ組を首位で通過。日本戦で活躍したＳＯフォードは控えに回り、ＦＢスチュワードはメンバーから外れた。（共同）

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