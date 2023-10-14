レバノン国境で記者死亡　イスラエルから攻撃と報道

2023年10月14日 01時43分 （共同通信）
　１０日、レバノン国境に配備されたイスラエル軍の戦車（ＡＰ＝共同）

　１０日、レバノン国境に配備されたイスラエル軍の戦車（ＡＰ＝共同）

　【カイロ共同】中東の衛星テレビ、アルジャジーラは１３日、イスラエル国境近くのレバノン南部で、自社を含む記者らがイスラエルからの攻撃を受け、１人が死亡し、負傷者も出たと伝えた。
　国境付近では、イスラエル軍と、レバノンの民兵組織ヒズボラの交戦が続いている。

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