【午前】9時21分、官邸。41分、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部。10時2分、閣議。14分、河野太郎規制改革担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官。11時8分、衆院第2議員会館。10分、菅義偉前首相。40分、官邸。53分、報道各社のインタビュー。59分、東京・虎ノ門のホテル「The Okura Tokyo」。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と昼食。

【午後】1時11分、官邸。2時8分、萩生田光一同党政調会長。57分、小泉龍司法相、武見敬三厚生労働相、藤井健志官房副長官補、菊池浩出入国在留管理庁長官。3時54分、盛山正仁文部科学相、加藤鮎子こども政策担当相、藤井官房副長官補、岡田恵子内閣府男女共同参画局長、こども家庭庁の渡辺由美子長官、藤原朋子成育局長、文科省の藤原章夫事務次官、矢野和彦初等中等教育局長。4時16分、加藤こども政策担当相、渡辺こども家庭庁長官。42分、観光に関する国際展示会向けビデオメッセージ収録。5時12分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。30分、原内閣情報官。39分、小渕優子同党選対委員長。58分、矢田稚子首相補佐官。6時26分、報道各社のインタビュー。40分、東京・六本木の「ステーキハウスハマ 六本木本店」。世耕弘成同党参院幹事長と会食。9時16分、公邸。



関連キーワード 首相の一日