森山裕総務会長＝９月
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10月15日
元駐サウジ大使を中東派遣へ 上川外相、政府代表で
上川陽子外相は１５日、イスラエルとイスラム組織ハマスによる戦闘の早期沈静化を図るため、上村司元駐サウ...
首相遊説「官民で賃金上げる」 長崎４区補選、立民は枝野氏ら
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岸田首相の一日 10月14日（土）
【午前】9時9分、羽田空港。10時39分、日本航空493便で高知空港。11時22分、高知市の筆山保育...
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アルカイダ関連で注意喚起 外務省、中東情勢巡り
外務省は１４日、イスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘を受け、国際テロ組織アルカイダが米国の基地や空港...
10月14日