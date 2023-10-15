８回広島無死満塁、代打田中が右前に勝ち越し打を放つ。投手上茶谷、捕手山本＝マツダ
関連キーワード
錦織圭、年内復帰に意欲 男子テニス元世界４位
男子テニスツアーの木下グループ・ジャパン・オープンを左膝の炎症のため欠場となった錦織圭が１５日、東京...
10月15日
相撲、成年個人で川渕が初優勝 団体は鳥取、鹿児島国体第９日
国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」第９日は１５日、鹿児島県の奄美市名瀬運動公園などで行われ、相撲...
２５歳岩崎が初優勝 ゴルフ日本オープン選手権
日本オープン選手権最終日（１５日・大阪府茨木ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７０）国内三大大会最終戦。２５...
バッハ会長の任期延長を 一部ＩＯＣ委員が要望
【ムンバイ共同】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が１５日にインドのムンバイで開いた総会で、バッハ会長...
ニナー賢治、高橋侑子が優勝 トライアスロン日本選手権
トライアスロンの日本選手権は１５日、東京・お台場海浜公園周辺（５１・５キロ＝スイム１・５キロ、バイク...
森が５年ぶりＶ、石川は初 全日本トランポリン最終日
トランポリンの全日本選手権最終日は１５日、広島県福山市のエフピコアリーナふくやまで行われ、個人決勝の...