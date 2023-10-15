広島が競り勝った。一回に西川のソロ本塁打で先制。六回は代打末包のソロ本塁打で加点した。２―２の八回に代打田中の適時打と秋山の犠飛で２点を勝ち越した。先発の森下が六回途中まで無失点と粘り、ピンチで大道が好救援した。八回は島内、九回は栗林が得点を許さなかった。ＤｅＮＡは四回や六回の逸機が響いて、後手に回った。

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