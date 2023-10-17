【午前】8時29分、公邸で木原誠二自民党幹事長代理。9時4分、官邸。11時16分、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議、こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策推進本部会議の合同会議。40分、松井一実広島市長。56分、宮下一郎農相、自見英子地方創生担当相と昼食。

【午後】0時54分、国会。ATMを利用。1時18分、東京・木場のイトーヨーカドー木場店。生鮮食品売り場を視察。従業員らと車座で意見交換。矢田稚子首相補佐官同行。2時13分、報道各社のインタビュー。38分、官邸。3時15分、村井英樹官房副長官、藤井健志官房副長官補、内閣官房海外ビジネス投資支援室の泉恒有室長、武藤功哉室長代行、遠藤和也外務省国際協力局長、松尾剛彦経済産業省通商政策局長。32分、規制改革推進会議。5時32分、松野博一、村井、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、鈴木敦夫国家安全保障局次長、外務省の岡野正敬事務次官、長岡寛介中東アフリカ局長、安藤俊英領事局長、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。6時17分、報道各社のインタビュー。26分、東京・丸の内のパレスホテル東京。宴会場「葵」で最新ITの展示会「CEATEC」のオープニングレセプションに出席し、あいさつ。45分、公邸。



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