（18日）

【午後】10時5分、カタールのタミム首長と電話会談。24分、アラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領と電話会談。

（19日）

【午前】9時28分、官邸。10時33分、斉藤鉄夫国土交通相、森昌文首相補佐官、国交省の水嶋智国交審議官、村田茂樹鉄道局長。11時26分、東憲太郎全国老人保健施設協会会長らから要望書受け取り。43分、秋葉剛男国家安全保障局長。

【午後】0時2分、石原宏高、小里泰弘両首相補佐官と昼食。2時30分、秋葉国家安全保障局長、岡野正敬外務事務次官。3時26分、「年収の壁」に関する政府広報用のビデオメッセージ収録。50分、自民党の萩生田光一政調会長、甘利明前幹事長。4時24分、茂木敏充同党幹事長。47分、国土強靱化（きょうじんか）推進本部。5時16分、国と地方の協議の場に出席し、あいさつ。39分、神田真人財務官。6時3分、鈴木淳司総務相、総務省の竹内芳明総務審議官、今川拓郎総合通信基盤局長。19分、海部篤ウィーン国際機関政府代表部大使ら新任大使のあいさつ。30分、松野博一、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、鈴木敦夫国家安全保障局次長、原和也内閣情報官、外務省の岡野事務次官、長岡寛介中東アフリカ局長、安藤俊英領事局長、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。7時8分、報道各社のインタビュー。11分、公邸。



関連キーワード 首相の一日