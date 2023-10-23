もんたよしのりさん死去　72歳　「ダンシング・オールナイト」

2023年10月23日 07時14分
2007年7月、ヒット曲「ダンシング・オールナイト」を披露するもんたよしのりさん＝東京都渋谷区で

2007年7月、ヒット曲「ダンシング・オールナイト」を披露するもんたよしのりさん＝東京都渋谷区で

　独特のハスキーボイスで大ヒットした「ダンシング・オールナイト」で知られるシンガー・ソングライターもんたよしのりさんが18日、大動脈解離のため死去した。72歳。神戸市出身。

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