米テキサス州で稼働する原油などの採掘設備＝２０２２年４月（ＡＰ＝共同）
関連キーワード
ＮＹ円、１５１円近辺
【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比７９銭円高ドル安の１...
11月2日
米ＦＲＢ、金利据え置き ２会合連続、追加利上げ否定せず
【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１日、連邦公開市場委員会で、主...
ＮＹ株３日続伸２２１ドル高 引き締め長期化警戒和らぐ
【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は３日続伸し、前日比２２１・７１...
日本車４社、米販売１１％増 供給改善進み３社が伸びる
【ニューヨーク共同】日本の自動車大手４社が１日発表した１０月の米新車販売台数は計３８万１１６３台と前...
経済対策１７兆円、今夕に決定 政府、減税で家計支援
政府は２日夕の臨時閣議で経済対策を決定する。物価高に苦しむ家計支援の減税や企業の投資促進策を盛り込み...
ＪＲ九州、福岡に部品工場 鉄道保守管理の中核
ＪＲ九州の子会社、ＪＲ九州エンジニアリング（福岡市）は１日、福岡県古賀市に建設した工場の完成式典を開...