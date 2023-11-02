ＮＹ原油２カ月超ぶり安値　３日続落、８０ドル台

2023年11月2日 05時44分 （共同通信）
　米テキサス州で稼働する原油などの採掘設備＝２０２２年４月（ＡＰ＝共同）

　米テキサス州で稼働する原油などの採掘設備＝２０２２年４月（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク原油先物相場は３日続落し、指標の米国産標準油種（ＷＴＩ）の１２月渡しが前日比０・５８ドル安の１バレル＝８０・４４ドルと終値としては８月下旬以来、２カ月超ぶりの安値を付けた。
　朝方に発表された米週間石油統計で原油とガソリンの在庫がそれぞれ増加した。原油需要鈍化への懸念が強まり、売り注文が優勢となった。

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