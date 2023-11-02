【午前】6時1分、公邸で森屋宏官房副長官。7時36分、官邸。38分、森屋官房副長官。8時49分、国会。9時1分、参院予算委員会。

【午後】1時、参院予算委。5時24分、官邸。40分、「奈良の柿PRレディ」の巽咲貴さんから柿の贈呈。高市早苗経済安全保障担当相同席。6時、超党派の「マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟」の古屋圭司会長から要望書受け取り。漫画家ちばてつやさん同席。40分、新藤義孝経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡政策統括官、新川浩嗣財務省主計局長。57分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。7時5分、村井英樹、森屋、栗生俊一各官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長。16分、村井、森屋、栗生各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、国家安全保障局の秋葉局長、鈴木敦夫次長、原内閣情報官、外務省の岡野事務次官、長岡寛介中東アフリカ局長、安藤俊英領事局長、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。29分、栗生官房副長官、秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官。40分、原内閣情報官。46分、村井官房副長官。8時38分、公邸。



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