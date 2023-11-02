上川外相、パレスチナ訪問へ　自治政府外相と会談

2023年11月2日 11時48分 （共同通信）
　上川陽子外相がイスラエルとヨルダン訪問に合わせ、ヨルダン川西岸のパレスチナ自治区を訪問することが分かった。外務省が２日、明らかにした。上川氏は２日に日本を出発。３日にパレスチナ自治政府のマルキ外相と会談する予定だ。５日に帰国する。

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