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岸田首相の一日 11月1日（水）
【午前】6時1分、公邸で森屋宏官房副長官。7時36分、官邸。38分、森屋官房副長官。8時49分、国会...
11月2日
＜詳報＞「非自民」首長が次々と生まれる理由と「地域主権主義」 現代の旗手が語ったLINｰNet集会
「地域主権主義」に根差す政治や行政を目指し、住民や首長、地方議員らでつくる「ローカル・イニシアティブ...
首相、漫画文化支援へ基金創設 議連要望、経済対策盛り込む
岸田文雄首相は１日、超党派の「マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟」（古屋圭司会長）のメンバーと官...
11月1日
柿沢氏辞任で資料要求へ 参院予算委、与野党合意
与野党は１日の参院予算委員会理事懇談会で、東京都江東区長の公選法違反事件を巡り、柿沢未途氏が法務副大...
文化の日に「明治」併記を 超党派議連が法案提出へ
超党派の「明治の日を実現するための議員連盟」は１日、国会内で民間団体と合同集会を開き、明治天皇の誕生...
孫が見た石橋湛山の素顔 「好きな相撲や食事以外は書斎に」 国会議員の研究会で講演
日中米ソ平和同盟構想などを提唱した元首相の石橋湛山（1884～1973年）について国会議員が...