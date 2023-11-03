旭日小綬章に選ばれた俳優の三浦友和さん

政府は３日付で２０２３年秋の叙勲受章者を発表した。今回最高位の旭日大綬章は井戸敏三元兵庫県知事（７８）や片山虎之助元総務相（８８）ら１４人に授与する。俳優の三浦友和（本名・三浦稔）さん（７１）や、スタジオジブリの映画音楽などで知られる作曲家の久石譲（本名・藤沢守）さん（７２）らには旭日小綬章が贈られる。

受章者は旭日章９５８人、瑞宝章３１１７人で計４０７５人。このうち女性は旭日中綬章の照明デザイナー石井幹子さん（８５）ら４１１人で全体の１０・１％。民間人は１９１３人で４７・０％を占めた。

旭日大綬章はほかに飯島彰己元三井物産社長（７３）、尾崎裕元大阪ガス会長（７３）、金子原二郎元農相（７９）、鉢呂吉雄元経済産業相（７５）ら。瑞宝大綬章には秋元義孝元宮内庁式部官長（７０）、河戸光彦元会計検査院長（７０）の２人が選ばれた。

分野別では学術研究から、「量子測定理論」を確立した小澤正直名古屋大名誉教授（７３）や、エイズ治療薬開発の第一人者の満屋裕明熊本大名誉教授（７３）らが瑞宝中綬章を受章した。



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