「人に影響ないと確認」　処理水放出で伊藤環境相

2023年11月4日 11時20分 （共同通信）
　東京電力福島第１原発の敷地に並ぶ処理水の保管タンク＝１０月

　東京電力福島第１原発の敷地に並ぶ処理水の保管タンク＝１０月

　伊藤信太郎環境相は４日、日中韓環境相の全体会合で、東京電力福島第１原発の処理水放出について「人や環境への影響がないことを確認している」と強調し、中韓両国に理解を求めた。

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