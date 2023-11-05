泉昭二さん死去　漫画家

2023年11月5日 07時21分
　泉昭二さん（いずみ・しょうじ＝漫画家、本名三留昭二＝みとめ・しょうじ）10月29日、老衰のため死去、91歳。東京都出身。葬儀・告別式は家族葬で行った。
　69年に朝日小学生新聞で4コマ漫画「ジャンケンポン」の連載を開始。16年11月に1万5千回に達し、「ひとつの4コマ漫画が最も多く発行された回数」でギネス世界記録に認定された。連載は今年3月に終了した。

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