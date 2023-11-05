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岩井忠熊さん死去 立命館大元副学長 101歳、学徒出陣し特攻兵器「震洋」部隊から生還
太平洋戦争で文科系大学生の徴兵猶予措置を取り消した「学徒出陣」で、京都帝国大（現在の京都大）在学中に...
11月4日
元大関 朝潮死去 67歳 朝青龍、朝乃山ら育成
大相撲の元大関朝潮で大きな体と陽気な性格から「大ちゃん」の愛称で親しまれた長岡末弘（ながおか...
橋本幹雄さん死去 元三越伊勢丹ホールディングス会長
橋本幹雄さん（はしもと・みきお＝元三越伊勢丹ホールディングス会長）1日死去、78歳。埼玉県出身。通夜...
北野政男さん死去 北朝鮮拉致被害が疑われている寺越昭二さんの次男
北野政男さん（きたの・まさお＝北朝鮮拉致被害が疑われている寺越昭二さんの次男）1日、急性心筋梗塞のた...
11月3日
秋沢旻さん死去 元石原産業社長
秋沢旻さん（あきざわ・たかし＝元石原産業社長）10月29日、急性心不全のため死去、99歳。葬儀・告別...
11月1日
山本公一さん死去 元環境相、元衆院議員
山本公一さん（やまもと・こういち＝元環境相、元衆院議員）10月31日、死去、76歳。愛媛県出身。自宅...