新潟県警本部
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ひきこもりの人や家族らでつくるＮＰＯ法人「ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会」（本部・東京）は４、５の...
11月5日
残る倒壊家屋、復興は途上 石川、震度６強から半年
石川県能登地方を震源とし、最大震度６強を観測した５月の地震から５日で半年が経過した。１人が亡くなり、...
多文化共生考えるフェス、大阪 外国人在籍が前提の教育制度に
多文化共生やトランスジェンダー理解など社会の多様性を考える「ダイバーシティフェスティバル」が５日、大...
自動通話とＡＩ、災害時安否確認 陸前高田、全国初システム
東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市は５日、自動音声応答通話「オートコール」と人工知能（ＡＩ）を活...
「世界津波の日」各地で訓練 南海トラフ地震想定も
国連が定める「世界津波の日」の５日、全国各地で、巨大地震での津波発生を想定した避難訓練が実施された。...
ネコ駅長に「さくら」が就任 会津鉄道、兄「らぶ」の後継ぎ
福島県会津地方を走る会津鉄道の芦ノ牧温泉駅（会津若松市）の３代目名誉駅長に５日、雌のネコ「さくら」が...