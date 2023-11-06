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国に１００億円供託調整 旧統一教会、被害補償原資
政府から１０月に解散命令請求をされた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が、元信者らへの被害補償が必要...
11月6日
遊具から落下４０代女性負傷 岐阜のアスレチック施設
５日午後２時４５分ごろ、岐阜県関市小屋名のフィールドアスレチック施設「冒険の森ツリートップアドベンチ...
11月5日
ガザ、一般人に無差別被害 集会で国連職員訴え、札幌
パレスチナ自治区ガザで医療支援を続けてきた「北海道パレスチナ医療奉仕団」が５日、札幌市内で集会を開い...
クマに襲われ６９歳男性重傷 岩手・奥州、クルミ拾い
５日午前１０時５０分ごろ、岩手県奥州市胆沢小山上大畑平の雑木林で、人がクマに襲われたと１１９番があっ...
築100年自宅は傾き「危険」 仮設暮らしの82歳「親しんだ我が家にまた住みたい」 震度6強 能登地震から半年
5月に石川県珠洲市で最大震度6強の揺れを観測した地震から、5日で半年がたった。家屋倒壊など最も被害が...
踏切事故で３４歳男性死亡、福島 ＪＲ東北線、つえつき転倒
５日午前９時１０分ごろ、福島市郷野目師々田のＪＲ東北線踏切で、近所に住む職業不詳橋本孝さん（３４）が...