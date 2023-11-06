宮城・石巻で震度４　Ｍ５・０

2023年11月6日 05時11分 （共同通信）
　６日午前２時１０分ごろ、宮城県石巻市で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地は福島県沖で、震源の深さは約６０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・０と推定される。津波の心配はない。
　東北電力によると、宮城県の女川原発に異常は確認されていない。

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