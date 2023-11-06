関西地区の視聴率３８・１％　阪神優勝の日本シリーズ

2023年11月6日 10時43分 （共同通信）
　プロ野球阪神が３８年ぶりに日本一に輝き、５日夜にフジテレビ系で生中継されたＳＭＢＣ日本シリーズ２０２３の第７戦の平均世帯視聴率は関西地区で３８・１％、関東地区で１８・１％だった。ビデオリサーチの調査（速報値）で６日、分かった。
　関西地区の瞬間最高視聴率は午後９時４２、４３分の５０・０％で、阪神が優勝を決める前後の場面だった。関東は同４３分の２４・３％だった。

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