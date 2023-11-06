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東京日比谷野音「百年先も聖地」 記念公演閉幕、解体し建て替え
開設１００周年を迎えた東京の日比谷公園大音楽堂（野音）で５日夜、４月から繰り広げられた記念公演のクロ...
11月5日
長江文明の世界遺産登録を目指す 繁栄の痕跡、異形の仮面も
中国が、黄河文明と同様に長江（揚子江）流域にも発達した文明があったことを示す２カ所の古代遺跡について...
西本智実さんバチカンミサで指揮 相次ぐ紛争「調和伝えたかった」
【ローマ共同】カトリックの総本山バチカンのサンピエトロ大聖堂で４日、バチカン国際音楽祭の一環として音...
大阪彩るノンストップ花火 １時間、万博ソングと同期
大阪府泉佐野市の市制施行７５周年を記念した花火大会「大阪湾りんくう芸術花火２０２３」が４日、市内で開...
11月4日
双葉社、月刊まんがタウン休刊へ 「クレヨンしんちゃん」連載
双葉社は４日、雑誌「月刊まんがタウン」を１２月発売の２０２４年１月号で休刊すると発表した。連載中の「...
デザイン、どこからが模倣？ ファッション事業参入に警鐘
ファッションはどこからが模倣か―。交流サイト（ＳＮＳ）に服を比較する画像が投稿され「炎上」する事例が...