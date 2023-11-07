（5日）

【午後】10時21分、フィリピン、マレーシア訪問を終え、妻裕子さんと共に羽田空港。59分、公邸。

（6日）

【午前】9時55分、官邸。10時35分、西村康稔GX実行推進担当相、経済産業省の飯田祐二事務次官、畠山陽二郎産業技術環境局長。11時、森昌文首相補佐官、国土交通省の黒田昌義国土政策局長、村田茂樹鉄道局長。35分、村井英樹官房副長官、鯰博行外務省アジア大洋州局長、松尾剛彦経産省通商政策局長。41分、日豪経済委員会委員長の広瀬道明東京ガス相談役ら加わる。

【午後】0時11分、政府与党連絡会議。1時39分、中込正志外務省欧州局長、増田和夫防衛事務次官。2時5分、新藤義孝経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官。31分、経団連など主催の「第9回日中CEO（最高経営責任者）サミット」向けビデオメッセージ収録。53分、秋葉剛男国家安全保障局長。3時37分、上川陽子外相、長岡寛介外務省中東アフリカ局長。4時1分、古田肇岐阜県知事らからリニア中央新幹線を活用した地域活性化に関する要望書受け取り。28分、国会。30分、自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。5時1分、党役員会。29分、同党の麻生副総裁、茂木幹事長、萩生田光一政調会長。32分、官邸。42分、経済財政諮問会議。6時50分、公邸。



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