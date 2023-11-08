【午前】7時50分、官邸。56分、感染症危機管理対応訓練。8時13分、閣議。9時41分、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長。52分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。10時6分、APECビジネス諮問委員会（ABAC）日本委員の国分文也丸紅会長から提言書受け取り。34分、国家安全保障局の秋葉剛男局長、鈴木敦夫次長。53分、秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。11時20分、秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、船越健裕、小野啓一両外務審議官、鯰アジア大洋州局長、中込正志欧州局長。56分、自民党本部。57分、元宿仁同党本部事務総長。

【午後】0時28分、森山裕同党総務会長。51分、官邸。1時47分、中谷元・衆院憲法審査会与党筆頭幹事。2時35分、湯崎英彦広島県知事から国の2024年度予算に関する要望書受け取り。3時10分、皇居。帰国の記帳。26分、官邸。4時2分、GX実行会議。5時8分、秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官、納冨中内閣衛星情報センター所長。19分、秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官。31分、原内閣情報官。46分、ブリンケン米国務長官の表敬。6時9分、岡村肇会計検査院長から22年度決算検査報告受け取り。50分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「千羽鶴」で山道裕己日本取引所グループ最高経営責任者（CEO）、松下浩一投資信託協会会長らと会食。8時35分、公邸。



関連キーワード 首相の一日