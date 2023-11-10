【午前】9時40分、官邸。41分、報道各社のインタビュー。10時10分、保坂伸経済産業審議官。59分、自民党本部。11時1分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、森山裕総務会長、萩生田光一政調会長、小渕優子選対委員長。53分、官邸。

【午後】1時、東京・台場のホテル「ヒルトン東京お台場」。宴会場「ペガサス」で保険監督者国際機構（IAIS）年次コンファレンスに出席し、あいさつ。27分、官邸。44分、「2023よい仕事おこしフェア」向けビデオメッセージ収録。2時7分、林芳正自民党岸田派座長。41分、タイ財閥チャロン・ポカパングループのタニン・チャラワノン上級会長と面会。萩生田同党政調会長同席。3時36分、「東京－北京フォーラム」の武藤敏郎実行委員長。4時、河野太郎デジタル相、村井英樹、森屋宏、栗生俊一各官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の二宮清治デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長、総務省の内藤尚志事務次官、山野謙自治行政局長、厚生労働省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。41分、マイナンバー情報総点検本部。5時、米資産運用大手ニューバーガー・バーマンのジョージ・ウォーカー会長兼最高経営責任者（CEO）。18分、上川陽子外相、船越健裕外務審議官。6時28分、公邸。



関連キーワード 首相の一日