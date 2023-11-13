海老名市長に内野氏６選　６８歳、無所属現職

2023年11月13日 00時49分 （共同通信）
　海老名市長（神奈川県）１２日投開票の結果、内野優氏（６８）＝無現＝が、維新推薦の経営コンサルタント氏家秀太氏（５６）＝無新＝を破り６選。投票率は４７・２６％。
　▽海老名市長選開票結果　　　
当　３２６７５内野　　優　無現
　　１９６１８氏家　秀太　無新
　　　　　　　　　（選管最終）

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