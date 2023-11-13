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自民、福島県議選も敗北 過半数割れ、宮城から連続
任期満了に伴う福島県議選（定数５８）が１２日投開票され、自民党は３人が落選して過半数を割り込んだ。１...
11月13日
３３歳女性、史上最年少の市長に 京都・八幡、無所属の川田翔子氏
前市長の辞職に伴う京都府八幡市長選は１２日投開票の結果、無所属新人の元参院議員秘書川田翔子氏（３３）...
11月12日
神奈川県真鶴町長に小林氏 名簿不正、３年で選挙３回
神奈川県真鶴町の前町長による選挙人名簿の不正利用問題で、前町長のリコール（解職請求）成立に伴う町長選...
日米韓、情報共有開始へ調整加速 防衛相、北朝鮮ミサイルで
木原稔防衛相は１２日、韓国訪問中の米国のオースティン国防長官、韓国の申源シク国防相とテレビ会談した。...
河野行革相、全基金の見直し表明 予算無駄点検の議論終了
政府は１２日、予算執行の無駄や事業効果を外部有識者が公開点検する「秋の行政事業レビュー」を東京都内で...
菅前首相「地域限定せず解禁を」 ライドシェア、市街地も
自民党の菅義偉前首相は１２日のフジテレビ番組で、一般ドライバーが自家用車を使い有償で客を運ぶ「ライド...